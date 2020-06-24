، وزارة الرياضة و"وقت اللياقة" تطلقان مبادرة التدريب عبر المنصة الرقمية Fit Link ،

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أطلقت وزارة الرياضة بالتعاون مع "وقت اللياقة" مُبادرة جديدة بعنوان Fit Link التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع لممارسة عدد من التمارين الرياضية عبر منصات رقمية، من شأنها إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية رقميًا مع مدربين محترفين، وبشكل خاص للفئات التي لا يفضل خروجها للصالات والمراكز الرياضية كصغار وكبار السن في الفترة الراهنة.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قد وجَّه بضرورة استمرار تقديم الحصص التدريبية والتعليمية والتحفيزية لممارسة الرياضة عبر كل الوسائل المتاحة.
وتتضمن المبادرة بث حصص تدريبية يومية على حسابات وزارة الرياضة في منصتي يوتيوب وانستغرام بالتعاون مع مراكز وقت اللياقة الرياضية، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من كل شرائح المجتمع لممارسة تمارين عامة والتواصل مع مدربين محترفين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث يُقدم لهم المدربون إرشادات وتمارين عامة يومية ترشدهم لممارسة الرياضة الصحيحة.
ومن المقرر أن يتم عقد حصتين تدريبيتين مع مدربين مختصين يوميًا، الأولى عند الساعة الخامسة عصرًا على منصة يوتيوب، والحصة الثانية عند الساعة التاسعة مساءً على منصة انستغرام.
وزارة الرياضة و"وقت اللياقة" تطلقان مبادرة التدريب عبر المنصة الرقمية Fit Linkصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-24
أطلقت وزارة الرياضة بالتعاون مع "وقت اللياقة" مُبادرة جديدة بعنوان Fit Link التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع لممارسة عدد من التمارين الرياضية عبر منصات رقمية، من شأنها إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية رقميًا مع مدربين محترفين، وبشكل خاص للفئات التي لا يفضل خروجها للصالات والمراكز الرياضية كصغار وكبار السن في الفترة الراهنة.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قد وجَّه بضرورة استمرار تقديم الحصص التدريبية والتعليمية والتحفيزية لممارسة الرياضة عبر كل الوسائل المتاحة.
وتتضمن المبادرة بث حصص تدريبية يومية على حسابات وزارة الرياضة في منصتي يوتيوب وانستغرام بالتعاون مع مراكز وقت اللياقة الرياضية، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من كل شرائح المجتمع لممارسة تمارين عامة والتواصل مع مدربين محترفين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث يُقدم لهم المدربون إرشادات وتمارين عامة يومية ترشدهم لممارسة الرياضة الصحيحة.
ومن المقرر أن يتم عقد حصتين تدريبيتين مع مدربين مختصين يوميًا، الأولى عند الساعة الخامسة عصرًا على منصة يوتيوب، والحصة الثانية عند الساعة التاسعة مساءً على منصة انستغرام.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
09:14 PM
لتحفيز ممارسة الأنشطة الرياضية رقميًا مع مدربين محترفين
أطلقت وزارة الرياضة بالتعاون مع "وقت اللياقة" مُبادرة جديدة بعنوان Fit Link التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع لممارسة عدد من التمارين الرياضية عبر منصات رقمية، من شأنها إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية رقميًا مع مدربين محترفين، وبشكل خاص للفئات التي لا يفضل خروجها للصالات والمراكز الرياضية كصغار وكبار السن في الفترة الراهنة.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قد وجَّه بضرورة استمرار تقديم الحصص التدريبية والتعليمية والتحفيزية لممارسة الرياضة عبر كل الوسائل المتاحة.
وتتضمن المبادرة بث حصص تدريبية يومية على حسابات وزارة الرياضة في منصتي يوتيوب وانستغرام بالتعاون مع مراكز وقت اللياقة الرياضية، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من كل شرائح المجتمع لممارسة تمارين عامة والتواصل مع مدربين محترفين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث يُقدم لهم المدربون إرشادات وتمارين عامة يومية ترشدهم لممارسة الرياضة الصحيحة.
ومن المقرر أن يتم عقد حصتين تدريبيتين مع مدربين مختصين يوميًا، الأولى عند الساعة الخامسة عصرًا على منصة يوتيوب، والحصة الثانية عند الساعة التاسعة مساءً على منصة انستغرام.
، وزارة الرياضة و"وقت اللياقة" تطلقان مبادرة التدريب عبر المنصة الرقمية Fit Link ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
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