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قتلت فيضانات عارمة في أوكرانيا ثلاثة أشخاص، وأجبرت المئات على النزوح عن منازلهم وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية بالبلاد، بحسب ما أفادت السلطات، اليوم (الأربعاء).
وأوضح وزير الداخلية أرسين أفاكوف وهو يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات مع رئيس الوزراء دنيس شميهال، أنه جرى إجلاء نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار أمس الأول، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم، وفقًا لـ"رويترز".
من جانب آخر، أشار "شميهال" للصحفيين إلى الوضع في خمس مناطق حرج، ومنطقة إيفانو-فرانكفيسك هي الأكثر تضررًا، آخر موجة أمطار كهذه كانت عام 2008.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 09:51 PM
موجة أمطار عنيفة لم تشهدها البلاد منذ 2008وضع حرج في 5 مناطق .. فيضانات عارمة تقتل 3 أوكرانيين وتشرد 800
قتلت فيضانات عارمة في أوكرانيا ثلاثة أشخاص، وأجبرت المئات على النزوح عن منازلهم وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية بالبلاد، بحسب ما أفادت السلطات، اليوم (الأربعاء).
وأوضح وزير الداخلية أرسين أفاكوف وهو يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات مع رئيس الوزراء دنيس شميهال، أنه جرى إجلاء نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار أمس الأول، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم، وفقًا لـ"رويترز".
من جانب آخر، أشار "شميهال" للصحفيين إلى الوضع في خمس مناطق حرج، ومنطقة إيفانو-فرانكفيسك هي الأكثر تضررًا، آخر موجة أمطار كهذه كانت عام 2008.
، وضع حرج في 5 مناطق .. فيضانات عارمة تقتل 3 أوكرانيين وتشرد 800 ،
المصدر : الخليج 365
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