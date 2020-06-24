، " بن حثلين": نادي الإبل يطلق مبادرة سقيا الإبل ،

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن مبادرة ستُنفذ قريباً لإطلاق مشروع سقيا الإبل يستهدف المحتاجين من الملاك في مختلف المناطق السعودية.
وأكد "بن حثلين" أنهم يسيرون في اتجاه دعم ملاك الإبل بمختلف مستوياتها لتشجيع الملاك على الاستمرار في المحافظة عليها، مبيناً أن قطاع الإبل يشهد قفزات في مختلف الاتجاهات وليس دوره فقط إقامة المهرجانات.
وقال: "ندعم المبادرات الخيرية التي تصل إلى جميع ملاك الإبل التي تنعكس على القطاع بشكل إيجابي وتسهم في مساعدة الملاك الذين لايملكون معدات لنقل المياه إلى إبلهم بالإضافة إلى المحافظة عليها ورفع مستواها وتطويرها بما يتواكب مع الدعم السخي التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الملاك وتشجيعهم كونها إرثاً عريقاً ورمز اعتزاز لدينا".
وكشف "بن حثلين" أن الضوابط والشروط للاستفادة من هذه المبادرة هي استيفاء شروط وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى رأسها الترقيم والتشريح التي سيعلن عن انطلاقها فعلياً في وقت لاحق.
يذكر أن عدد الإبل في السعودية يتجاوز مليون و400 ألف متن وتوجد في مختلف المدن والمناطق السعودية.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 09:38 PM
تستهدف الملاك في مختلف مناطق المملكة
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن مبادرة ستُنفذ قريباً لإطلاق مشروع سقيا الإبل يستهدف المحتاجين من الملاك في مختلف المناطق السعودية.
وأكد "بن حثلين" أنهم يسيرون في اتجاه دعم ملاك الإبل بمختلف مستوياتها لتشجيع الملاك على الاستمرار في المحافظة عليها، مبيناً أن قطاع الإبل يشهد قفزات في مختلف الاتجاهات وليس دوره فقط إقامة المهرجانات.
وقال: "ندعم المبادرات الخيرية التي تصل إلى جميع ملاك الإبل التي تنعكس على القطاع بشكل إيجابي وتسهم في مساعدة الملاك الذين لايملكون معدات لنقل المياه إلى إبلهم بالإضافة إلى المحافظة عليها ورفع مستواها وتطويرها بما يتواكب مع الدعم السخي التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الملاك وتشجيعهم كونها إرثاً عريقاً ورمز اعتزاز لدينا".
وكشف "بن حثلين" أن الضوابط والشروط للاستفادة من هذه المبادرة هي استيفاء شروط وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى رأسها الترقيم والتشريح التي سيعلن عن انطلاقها فعلياً في وقت لاحق.
يذكر أن عدد الإبل في السعودية يتجاوز مليون و400 ألف متن وتوجد في مختلف المدن والمناطق السعودية.
، " بن حثلين": نادي الإبل يطلق مبادرة سقيا الإبل ،
المصدر : الخليج 365
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