محمد بن مسعود - الدمام - على عمق 9 كيلومترات ضرب زلزال، بلغت شدته 6.1 درجة، منطقة تبعد 23 كيلومترًا شمال غربي كارتاجو بولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز". 24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 09:39 PM Advertisements على عمق 9 كيلومترات زلزال بقوة 6.1 يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية زلزال بقوة 6.1 يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضرب زلزال، بلغت شدته 6.1 درجة، منطقة تبعد 23 كيلومترًا شمال غربي كارتاجو بولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، زلزال بقوة 6.1 يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية ،

المصدر : الخليج 365

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