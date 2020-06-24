أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 24/6/2020

نتابع معكم الآن متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020، حيث تتغير أسعار الذهب في السعودية على مدار اليوم بفعل الكثير من العوامل المؤثرة في سعر الذهب وأبرزها الأوضاع العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد.

سعر الذهب اليوم في السعودية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً لكل الأعيرة المتداولة هناك “عيار 24، عيار 22، عيار 21، عيار 18، عيار 14، عيار 12″، وهذا بفضل الارتفاع الكبير الذي طرأ على السعر الذهب عالمياً والتي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في سعر الذهب.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء

سجل الذهب عيار 24 نحو 214.23 ريال مقابل 57.12$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 196.38 ريال مقابل 52.36$,

سجل الذهب عيار 21 نحو 187.46 ريال مقابل 49.98$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 160.68 ريال مقابل 42.84$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 124.97 ريال مقابل 33.32$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 107.12 ريال مقابل 28.56$.

سجل أوقية الذهب نحو 6.663 ريال مقابل 1.776$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.500 ريال مقابل 399.82$.

سجل كيلو الذهب نحو 214.234 ريال مقابل 57.116$.