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أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 24/6/2020

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نتابع معكم الآن متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أسعار الذهب في المملكة العربية اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020، حيث تتغير أسعار الذهب في السعودية على مدار اليوم بفعل الكثير من العوامل المؤثرة في سعر الذهب وأبرزها الأوضاع العالمية بسبب .

سعر الذهب اليوم في السعودية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً لكل الأعيرة المتداولة هناك “عيار 24، عيار 22، عيار 21، عيار 18، عيار 14، عيار 12″، وهذا بفضل الارتفاع الكبير الذي طرأ على السعر الذهب عالمياً والتي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في سعر الذهب.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء

سجل الذهب عيار 24 نحو 214.23 ريال مقابل 57.12$.

سجل الذهب عيار 22 نحو  196.38 ريال مقابل 52.36$,

سجل الذهب عيار 21 نحو 187.46 ريال مقابل 49.98$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 160.68 ريال مقابل 42.84$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 124.97 ريال مقابل 33.32$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 107.12 ريال مقابل 28.56$.

سجل أوقية الذهب نحو 6.663 ريال مقابل 1.776$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.500 ريال مقابل 399.82$.

سجل كيلو الذهب نحو 214.234 ريال مقابل 57.116$.

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