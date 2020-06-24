

طرابلس 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أشاد رئيس اللجنة العليا للإفتاء التابعة للبرلمان الليبي الشيخ أحمد عبدالحفيظ بالقرار الحكيم الذي اتخذته المملكة العربية

وأعرب عن تأييده هذا القرار الذي يتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الأنفس من جهة، وعدم تعطيل النسك كلياً من جهة أخرى، مشيراً إلى أن القرار يأتي في إطار حرص المملكة على تمكين ضيوف بيت الله الحرام من آداء مناسك الحج.

وقال:إننا إذ نثمن هذه الخطوة الاحترازية، فذلك لعلمنا ويقيننا بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لرعاية زوار بيت الله الحرام، والسهر على خدمتهم، سائلاً الله أن يحفظ المملكة حكومةً وشعباً لما فيه الخير للأمة الإسلامية.

// انتهى //

21:46ت م

0287



طرابلس 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأشاد رئيس اللجنة العليا للإفتاء التابعة للبرلمان الليبي الشيخ أحمد عبدالحفيظ بالقرار الحكيم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في آداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المسلمين المقيمين داخل المملكة.وأعرب عن تأييده هذا القرار الذي يتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الأنفس من جهة، وعدم تعطيل النسك كلياً من جهة أخرى، مشيراً إلى أن القرار يأتي في إطار حرص المملكة على تمكين ضيوف بيت الله الحرام من آداء مناسك الحج.وقال:إننا إذ نثمن هذه الخطوة الاحترازية، فذلك لعلمنا ويقيننا بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لرعاية زوار بيت الله الحرام، والسهر على خدمتهم، سائلاً الله أن يحفظ المملكة حكومةً وشعباً لما فيه الخير للأمة الإسلامية.// انتهى //21:46ت م0287

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا يشيد بقرار المملكة بتنظيم موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.