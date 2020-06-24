السعودية اليوم / المغرب تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 563 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم:إن عدد الوفيات ارتفع إلى 216 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وأن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 17، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8468 بعد تعافي 61 شخصاً آخرين.

// انتهى //

21:46ت م

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الرباط 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 10907.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم:إن عدد الوفيات ارتفع إلى 216 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وأن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 17، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8468 بعد تعافي 61 شخصاً آخرين.// انتهى //21:46ت م0286

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