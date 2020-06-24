السعودية اليوم / الفيضانات العارمة بأوكرانيا تودي بحياة ثلاثة أشخاص



كييف 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

قضى ثلاثة أشخاص بسبب الفيضانات العارمة في أوكرانيا التي أجبرت المئات على النزوح عن منازلهم وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية بالبلاد.

وقال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف في تصريح اليوم: إنه أجلي نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار يوم الاثنين، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم.

وقال للصحفيين: "الوضع في خمس مناطق حرج، منطقة إيفانو-فرانكفيسك هي الأكثر تضرراً. آخر موجة أمطار كهذه كانت عام 2008".

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21:31ت م

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