

فيينا 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

سجلت النمسا 56 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17370 فيما بغلت الوفيات 693 حالة وفاة.

// انتهى //

21:31ت م

0280



فيينا 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجلت النمسا 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من دون تسجيل أية وفيات.وذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17370 فيما بغلت الوفيات 693 حالة وفاة.// انتهى //21:31ت م0280

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النمسا تسجل 56 إصابة بكورونا من دون وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.