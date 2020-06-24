السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يلتقي وزير الشؤون الدينية الباكستاني



إسلام آباد 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي في مكتبه اليوم معالي وزير الشؤون الدينية الباكستانية نور الحق قادري الذي زار سفارة المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وجدد معالي الوزير قادري تأييد باكستان قرار وزارة الحج والعمرة بشأن الحج لهذا العام.

// انتهى //

21:31ت م

0279



إسلام آباد 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي في مكتبه اليوم معالي وزير الشؤون الدينية الباكستانية نور الحق قادري الذي زار سفارة المملكة العربية السعودية بإسلام آباد.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.وجدد معالي الوزير قادري تأييد باكستان قرار وزارة الحج والعمرة بشأن الحج لهذا العام.// انتهى //21:31ت م0279

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