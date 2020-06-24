السعودية اليوم / مفتي جمهورية غانا يشيد بقرار المملكة تنظيم فريضة الحج



أكرا 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أشاد مفتي جمهورية غانا عثمان نوح بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية

وقال مفتي عام الدولة في تصريح اليوم: "نؤيد ونحترم قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين، ونعلم أنها نابعة من حرصها واهتمامها بصحة زوار الحرمين الشريفين".

وأشار سماحة المفتي إلى أن المملكة دأبت على أخذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة حجاج بيت الله، وهو ما يمليه عليها الواجب الشرعي نحو الأمة الإسلامية جميعا.

وتوجه سماحته بالدعاء للمملكة بأن يحفظها الله وقيادتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومرض وبلاء ومن شرور الأعداء.

// انتهى //

21:22ت م

0276



أكرا 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأشاد مفتي جمهورية غانا عثمان نوح بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بتنظيم فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في آداء المناسك لمختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة بسبب التوقي من مزيد انتشار فيروس كورونا وقال مفتي عام الدولة في تصريح اليوم: "نؤيد ونحترم قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين، ونعلم أنها نابعة من حرصها واهتمامها بصحة زوار الحرمين الشريفين".وأشار سماحة المفتي إلى أن المملكة دأبت على أخذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة حجاج بيت الله، وهو ما يمليه عليها الواجب الشرعي نحو الأمة الإسلامية جميعا.وتوجه سماحته بالدعاء للمملكة بأن يحفظها الله وقيادتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومرض وبلاء ومن شرور الأعداء.// انتهى //21:22ت م0276

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