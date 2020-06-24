السعودية اليوم / جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ترحب بقرار المملكة حول إقامة الحج هذا العام



الخرطوم 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

رحبت جماعة أنصار السنة المحمدية بجمهورية السودان بقرار المملكة العربية

وقال الرئيس العام للجماعة الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان في بيان له: إنه في ظل تداعيات انتشار وباء

وأضاف أن من أهم تلك المقاصد المحافظة على إقامة شعيرة الحج هذا العام والمحافظة على سلامة وصحة الحجاج وأمنهم من خلال العدد المحدود ببذل الأسباب وتحقيق الاشتراطات الصحية اللازمة بجانب أن الحج موسم للدعاء والتضرع لله عز وجل وإظهار الافتقار إليه، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن بلاد المسلمين وعن العالم أجمع.

// انتهى //

21:18ت م

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الخرطوم 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسرحبت جماعة أنصار السنة المحمدية بجمهورية السودان بقرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج 1441 هـ من الداخل بإعداد محدودة.وقال الرئيس العام للجماعة الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان في بيان له: إنه في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد فقد جاء هذا القرار الحكيم محققاً جملة من المقاصد والفوائد العظيمة.وأضاف أن من أهم تلك المقاصد المحافظة على إقامة شعيرة الحج هذا العام والمحافظة على سلامة وصحة الحجاج وأمنهم من خلال العدد المحدود ببذل الأسباب وتحقيق الاشتراطات الصحية اللازمة بجانب أن الحج موسم للدعاء والتضرع لله عز وجل وإظهار الافتقار إليه، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن بلاد المسلمين وعن العالم أجمع.// انتهى //21:18ت م0272

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