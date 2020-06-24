السعودية اليوم / الرئيس المصري يصدر قرارات بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام وهيئتي الصحافة والإعلام



القاهرة 3 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم قراراً جمهورياً بتشكيل المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، وعضوية ٨ أعضاء من الشخصيات العامة والقانونية والأكاديمية والإعلامية.

كما أصدر الرئيس المصري قرارين آخرين بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين، بعضوية ٨ أعضاء بكل هيئة ممثلين للجهات القانونية والإعلامية المعنية والخبراء الماليين والشخصيات العامة.

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21:05ت م

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