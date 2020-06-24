السعودية اليوم / الكلية التقنية بدومة الجندل تستقبل الراغبين بالالتحاق بدبلوماتها



دومة الجندل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

تبدأ الكلية التقنية بمحافظ دومة الجندل غداً ، استقبال طلبات الراغبين بالتسجيل بالدبلوم الصباحي والمسائي.

وأوضح عميد الكلية عبد العزيز العرجان ، أن التسجيل سيكون عن طريق بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https:// ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ، ويستمر حتى 17 / 11 / 1441 هـ ، وذلك في تخصصات التقنية الكهربائية " الآلات والمعدات الكهربائية " ، وتخصص التقنية الإلكترونية " إلكترونيات صناعية وتحكم ".

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20:59ت م

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