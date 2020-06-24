الجوازات توضح مصير غرامات الـ 1000 ريال لانتهاء تأشيرات «الخروج والعودة»

الأربعاء 24 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت الجوازات السعودية البدء في تطبيق غرامة انتهاء تأشيرة الخروج والعودة التي تبلغ 1000 ريال، ليتمكن المقيم من إلغاء التأشيرة.

جاء ذلك على حسابها في «تويتر»، ردا على تساؤل بشأن كيفية تفادي الغرامة لمقيمين انتهت تأشيراتهم للخروج والعودة وهم في الداخل، والتي اكتشفت عند البدء في إجراءات إصدار تأشيرات جديدة، ولم يتم تمديد التأشيرات.

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وقالت الجوازات إنه "تم الانتهاء من تمديد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة للمستفيدين داخل المملكة من أصحاب المهن التجارية، وذلك بإضافة ثلاثة أشهر لفترة الصلاحية للتأشيرات والتي انتهت فترة صلاحيتها من تاريخ 1/7 حتى 1 /10 /1441.

يذكر أن غرامة الـ 1000 ريال كانت مطبقة قبل أزمة كورونا كوفيد 19، إلا أنه في ظل الجائحة وفي إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين للتخفيف من آثارها بادرت الجوازات في أبريل الماضي، بالإعلان عن تمديد مجاني لصلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من 25 فبراير وحتى 24 مايو لمدة 3 أشهر.

وبينت أن التمديد الآلي يشمل المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة والتي تم إغلاقها أمام الرحلات الدولية لمنع انتشار العدوى.

من ناحية أخرى جددت الجوازات التأكيد على أن آلية تمديد تأشيرات الخروج والعودة لمن هم في الخارج سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، لافتة إلى أن عودة المقيمين لن تتم إلا بموجب حصولهم على تأشيرات دخول سارية المفعول.