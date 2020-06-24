السعودية | منظمة الصحة العالمية ترحب بقرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة جداً

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:18 مساءً, 24 يونيو 2020 م المناطق - واس رحب مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مشيراً إلى أن القرار يأتي على أساس تقييم المخاطر وتحليل مختلف السيناريوهات عملاً بإرشادات المنظمة لحماية سلامة الحجاج والحد من خطر العدوي.

وأكد الدكتور ادهانوم في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف تأييد المنظمة لهذا القرار، مؤكداً أنه يجب على جميع البلدان اتخاذ مثل هذه الخيارات الصعبة لوضع الصحة العامة في مقدمة الأولويات والاهتمامات.

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