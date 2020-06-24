السعودية | جوازات منطقة الرياض تدشن صالة جديدة لخدمة الرسائل والطلبات

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جوازات منطقة الرياض تدشن صالة جديدة لخدمة الرسائل والطلبات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض
إستكمالاً لما تقوم به المديرية العامة للجوازات من خدمة المستفيدين عن بُعد عبر خدمة الرسائل والطلبات منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) و إنفاذاً لتوجيهات سعادة مدير عام الجوازات دشن مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس اليوم الأربعاء 1441/11/3هـ الموافق 2020/6/24م بمبنى جوازات المنطقة صالة خدمة الرسائل والطلبات والتي تم تجهيزها بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والكوادر البشرية المؤهلة ، وتهدف تلك الخدمة إلى معالجة الخدمات التي يتعثر تنفيذها إلكترونياً من قبل المستفيدين من منصة الخدمات الإلكترونية (أبشر )، وذلك لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في إدارات ومكاتب جوازات المنطقة وتوفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدين من خدمات الجوازات الإلكترونية وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعيق إنهاء إجراءاتهم ومعالجة الملاحظات التي قد تواجههم، ويقوم فريق العمل بالردود على الرسائل الواردة من المستفيدين.
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