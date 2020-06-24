شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأنغولي يستعرضان الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير خارجية جمهورية أنغولا تيتي أنطونيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.