شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب الدولية للحد من الجريمة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال رئاسة سموه للاجتماع الأول للجنة العليا لمركز أبحاث الجريمة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أعمال وأنشطة ومبادرات المركز وشراكاته المحلية والدولية، وخطط تطويره لتعزيز إمكاناته وقدراته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية ومنها الحد من الجريمة ودعم القرار الأمني.
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