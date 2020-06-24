شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف مراجع يستفيدون من خدمات عيادات «تطمن» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الصحة أن أكثر من ١٢٠ ألف مراجع إستفادوا من خدمات عيادات تطمن وعددها ٢٣٧ عيادة التي هيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الإطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ( إرتفاع الحرارة / أعراض تنفسية) ، حيث يُمكن الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات بدون موعد مسبق .

وأكدت الصحة أن تقديم الرعاية الطبية والبدء بالبروتوكول العلاجي من خلال هذه العيادات لعلاج المصابين بفيروس كورونا كوفيد ١٩ أسهم ولله الحمد في خفض أعداد المراجعين لأقسام الطوارئ حيث يتم خدمة ما يقارب 97% من المرضى في عيادات تطمن دون الحاجة الى الإحالة الى اقسام الطوارئ

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وأشارت الصحة إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها الصحة بحيث تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون الحجز المباشر، حيث يتم استقباله في المركز الصحي بدون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة وبعضها لمدة ١٦ ساعة طوال أيام الأسبوع

وأتاحت الصحة خدمة معرفة أماكن عيادات "تطمن” عبر موقعها الإلكتروني، حيث توفر الخدمة إمكانية الإستعلام عن مواقع وأماكن “عيادات تطمن” ، مشيرةً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع الى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها الصحة لمنع إنتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.