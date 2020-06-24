شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف «EMPOWER» يعلن مواصلة دعمه للمرأة في المناصب القيادية والان نبدء بالتفاصيل

- المملكة تؤكد إلتزامها بالمحافظة إحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والفتيات

- يعمل التحالف على مراجعة البيانات المتوفرة بشأن المرأة في المناصب القيادية

سلَّط منتدى مجموعة العشرين الأخير ــ تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة “EMPOWER” ــ الضوء على المرأة في المناصب القيادية.

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تلتزم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التزامًا قويًّا بالمحافظة على الزخم الذي حققته الرئاسات السابقة للمجموعة من أجل إحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والفتيات. ويهدف الاجتماع الثاني لتحالف EMPOWER إلى الاستمرار في هذا العمل ودعم توظيف وتقدم عدد أكبر من النساء في المناصب القيادية في القطاع الخاص.

كما يعمل التحالف على مراجعة البيانات المتوفرة بشأن المرأة في المناصب القيادية لدى القطاع الخاص إلى جانب ممارسات السياسات المتعلقة بدعم المساواة بين الجنسين بشكلٍ أفضل لتمكين المرأة من تقلد مناصب إدارية وقيادية. ومن الجدير بالذكر أن جمع أفضل الممارسات والسياسات سيؤدي إلى تشجيع النقاشات المستندة على الأدلة بشأن السبل الأمثل لدعم تقدم المرأة في المناصب القيادية.

ومن المقرر أن يقدم التحالف بيان ختامي متفق عليه يوفر حزمة من التوصيات المقترحة من القطاع الخاص قبل موعد انعقاد قمة مجموعة العشرين في الرياض في نوفمبر.