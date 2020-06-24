شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس العلماء الكاميرون: قرار إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة جداً ينسجم مع مبدأ الأخذ بالأسباب لمنع تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال في بيان: "فنحن إذ نبين دعمنا لهذا القرار بحيثياته، لنقدم شكرنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية على جهودها لتحقيق مفاهيم الأمن للحرمين الشريفين وحرصها الدائم على رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، ووضع سلامتهم وراحتهم أثناء تأدية المناسك في الاعتبار الأول، مع مراعاة حماية الدين بما يحقق المصلحة ويدفع المضرة ".
وسأل رئيس مجلس العلماء بالكاميرون الله تعالى- أن يحفظ المملكة من كل سوء و مكروه، وأن يديم عليها الأمن والرخاء والازدهار.
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