الإمارات تعلن رفع "قيود كورونا" والسماح بالتنقل بحرية لكافة أفراد المجتمع على مدار 24 ساعة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأربعاء 2020/6/24 10:42 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/6/24 10:42 م بتوقيت أبوظبي

الإمارات تعلن رفع جميع القيود على الحركة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد والسماح بالتنقل بحرية لكافة أفراد المجتمع على مدار 24 ساعة

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