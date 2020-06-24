الإمارات: 44 ألف فحص كورونا و702 حالة شفاء المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأربعاء 2020/6/24 09:34 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/6/24 09:34 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الإمارات، الأربعاء، عن إجراء أكثر من 44 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن الفحوص الجديدة كشفت عن 450 إصابة جديدة وتسجل 702 حالة شفاء وحالتيّ وفاة.



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