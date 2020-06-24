مفتي موريتانيا: ما قامت به المملكة في جائحة كورونا لحماية الناس محل فخر واعتزاز لكل مسلم

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سماحة مفتي عام جمهورية موريتانيا، الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج من المواطنين والمقيمين بمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، يأتي حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم، وتجسيدًا لدورها الريادي لخدمة الإسلام والمسلمين.

جاء ذلك في برقية تلقاها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكد خلالها أن القرار يأتي من منطلق الأخذ بالأسباب الشرعية الواقية بإذن الله من الأوبئة قبل وقوعها، والمانعة من انتشارها بعد وقوعها، وأن مخالطة ذي المرض لذي الصحة من التهلكة التي نهى الله عن الإلقاء باليد إليها.

وأضاف سماحة الشيخ أحمد المرابط أنه يمكن إقامة الحج كل سنة على وجه لا يجلب الضرر المسقط للواجبات، حيث إنه تقرر لدى أهل العلم أن إقامة الحج كلما دخل وقته واجب كفائي على الجميع وهو عيني على الفرد المستطيع، على الخلاف المعروف في الفورية والتراخي.

ونوه سماحة مفتي عام موريتانيا في ختام برقيته بالجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن وبذل الغالي والنفيس في سبيل راحتهم وأمنهم وتوفير كل الأسباب ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة، مؤكدًا أن ما قامت به المملكة في جائحة كورونا من إجراءات متواصلة لحماية الناس والمحافظة على صحتهم وسلامتهم هو محل فخر واعتزاز لكل مسلم يرتبط وجداني بمملكة الإنسانية.

يذكر أن وزارة الحج أعلنت في وقت سابق، أنه تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وصدر عن وزارة الحج البيان التالي :

نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم.

Advertisements

مخاطر جائحة كورونا :

وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

إجراءات احترازية للوقاية من كورونا :

لذلك؛ فإن المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًّا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.

‏‎وفي ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.

خدمة الحجاج شرف لا يدانيه شرف :

إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، لتؤكد أن هذا القرار يأتي من حرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.

نسأل الله- عز وجل- أن يحمي دول العالم أجمع من هذه الجائحة، وأن يحفظ الإنسانية من كل مكروه، إنه على كل شيء قدير.

السودان يساند المملكة بتحديد إقامة الحج بأعداد محدودة

رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية: قرار المملكة بشأن الحج يحقق مقاصد الشريعة

وزارة الحج تعلن إقامة حج 1441 بأعداد محدودة جدًّا لجميع الجنسيات الموجودة بالمملكة

جمهورية القمر: قرار المملكة بشأن الحج حكيم ويتسق مع الإجراءات الاحترازية

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19