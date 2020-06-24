السعودية | هذه أول جامعة سعودية تدرج اللغة الصينية ضمن مقرراتها

شكرا لقرائتكم هذه أول جامعة سعودية تدرج اللغة الصينية ضمن مقرراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت ‫جامعة الأميرة نورة⁩ وجامعة بكين للغات والثقافة عقداً لتقديم خدمات "برنامج دبلوم اللغة الصينية للأعمال"، حيث مثلت الجامعة معالي الرئيسة أ.د.إيناس بنت سليمان العيسى، فيما مثل جامعة بكين للغات والثقافة رئيسها د.لي ليو، وذلك عبر المنصة الافتراضية، لتكون جامعة الأميرة نورة أول جامعة سعودية تدرج اللغة الصينية ضمن مقرراتها التعليمية.⁩

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التبادل التعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وعقد علاقة مستمرة لتنفيذ مشروع تعليمي تعاوني لطالبات ⁧‫#جامعة_الأميرة_نورة⁩ لنقل المعرفة.

‏وقد حضر الاتفاقية الملحق الثقافي بسفارة السعودية لدى دولة الصين د.فهد الشريف، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي د.صالح القسومي، وعن جانب الحضور من جامعة بكين للغات والثقافة، نائب رئيس الجامعة د.جانق باوجون.

‏ومن جانب الجامعة، وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية د.نوال الرشيد، ووكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية د.آمال الهبدان، وعميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د.لطيفة آل فريان، والمشرفة على إدارة الشراكات الاستراتيجية د.هديل الصالح.