السعودية | الصحة العالمية: ندعم قرار السعودية بشأن تقييد أعداد الحجاج

شكرا لقرائتكم الصحة العالمية: ندعم قرار السعودية بشأن تقييد أعداد الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار السعودية بشأن إقامة موسم الحج بأعداد محدودة.

وقال مدير منظمة الصحة تيدروس أدهانوم جبريسوس إن قرار السعودية بتقييد أعداد الحجاج للحد من انتشار كورونا "جاء بعد دراسات كافية".

وكانت وزارة الحج السعودية قد أعلنت الاثنين إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية، حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

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من جهة أخرى، توقّع جبريسوس أن يصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى 10 ملايين شخص الأسبوع القادم. يذكر أن إجمالي المصابين يبلغ حتى الآن 9.3 مليون شخص.

في سياق آخر، أعلنت منظمة الصحة أن بعض الدول تعاني صعوبات في الحصول على أجهزة الأكسجين لمساعدة مرضى كورونا.

وأضافت أنها تحاول توفير 170 ألف جهاز تنفس صناعي خلال الأشهر المقبلة.