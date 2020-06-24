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نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولاتاً ميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد.
وتركزت الحملات في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة لتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية وقد حرر رجال الأمن عدة مخالفات للمخالفين وكانت الجولة في أحياء بني مالك الشعبية والورش المجاورة لها.
وساهمت هذه الجولات المكثفة لشرطة منطقة مكة المكرمة في نشر الوعي لدى المواطن والمقيم وكان لها الأثر الإيجابي في تطبيق الاحترازات الوقائية.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 08:53 PM
شملت أحياء بني مالك جنوب محافظة جدةبالصور.. شرطة مكة تنفذ حملات على مخالفي التباعد الجسدي ولبس الكمامة
نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولاتاً ميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد.
وتركزت الحملات في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة لتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية وقد حرر رجال الأمن عدة مخالفات للمخالفين وكانت الجولة في أحياء بني مالك الشعبية والورش المجاورة لها.
وساهمت هذه الجولات المكثفة لشرطة منطقة مكة المكرمة في نشر الوعي لدى المواطن والمقيم وكان لها الأثر الإيجابي في تطبيق الاحترازات الوقائية.
، بالصور.. شرطة مكة تنفذ حملات على مخالفي التباعد الجسدي ولبس الكمامة ،
المصدر : الخليج 365
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