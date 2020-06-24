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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفز في طوكيو إلى 55 حالة، اليوم (الأربعاء)، وهو أعلى مستوى منذ شهر ونصف الشهر، بعد ظهور بؤرة عدوى في مكتب بالعاصمة لم تذكر الهيئة اسمه.
من ناحيتها، حذرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، في حديث قبل صدور أحدث بيانات، من ارتفاع الأعداد بعد أن جاءت أغلب الحالات الإيجابية في أعقاب ظهور بؤرة شملت إصابة سبعة في أحد المكاتب في وقت سابق، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أن بؤر انتقال العدوى في المكاتب أصبحت تمثل مشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة.فيروس كورونا الجديد
أعلى مستوى منذ شهر ونصف.. إصابات "كورونا" تقفز في العاصمة اليابانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-24
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفز في طوكيو إلى 55 حالة، اليوم (الأربعاء)، وهو أعلى مستوى منذ شهر ونصف الشهر، بعد ظهور بؤرة عدوى في مكتب بالعاصمة لم تذكر الهيئة اسمه.
من ناحيتها، حذرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، في حديث قبل صدور أحدث بيانات، من ارتفاع الأعداد بعد أن جاءت أغلب الحالات الإيجابية في أعقاب ظهور بؤرة شملت إصابة سبعة في أحد المكاتب في وقت سابق، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أن بؤر انتقال العدوى في المكاتب أصبحت تمثل مشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
08:23 PM
حاكمة المدينة تحذر من عدوى المكاتب
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قفز في طوكيو إلى 55 حالة، اليوم (الأربعاء)، وهو أعلى مستوى منذ شهر ونصف الشهر، بعد ظهور بؤرة عدوى في مكتب بالعاصمة لم تذكر الهيئة اسمه.
من ناحيتها، حذرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، في حديث قبل صدور أحدث بيانات، من ارتفاع الأعداد بعد أن جاءت أغلب الحالات الإيجابية في أعقاب ظهور بؤرة شملت إصابة سبعة في أحد المكاتب في وقت سابق، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أن بؤر انتقال العدوى في المكاتب أصبحت تمثل مشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة.
، أعلى مستوى منذ شهر ونصف.. إصابات "كورونا" تقفز في العاصمة اليابانية ،
المصدر : الخليج 365
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