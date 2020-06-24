بالفيديو .. "المؤسسة العامة للتقاعد" توضح كيفية الاستفادة من خدمة "العناية بالعملاء"

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد فائدة وكيفية الاستفادة من خدمتها الإلكترونية الخاصة بالعناية بالعملاء. أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد فائدة وكيفية الاستفادة من خدمتها الإلكترونية الخاصة بالعناية بالعملاء. وذكرت أن الخدمة تهدف لتعزيز مستوى الرضا عن الخدمات التى تقدمها للعملاءـ وتييح الخدمة إمكانية تقديم طرح الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى. وأضافت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للمؤسسة ثم اختيار خدمة العناية بالعملاء، ثم تحديد نوع الطلب، ثم تعبئة البيانات واستكمال باقي إجراءات الطلب، وتقديمه، على أن يتم الرد في أسرع وقت ممكن.

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