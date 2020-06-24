شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جامعة الأميرة نورة تكشف موعد إطلاق برنامج "دبلوم اللغة الصينية للأعمال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم عقداً مع جامعة بكين للغات والثقافة لتقديم خدمات "برنامج دبلوم اللغة الصينية للأعمال" حيث مثّل الجامعة معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى..

أكدت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة لطيفة آل فريان لقناة " الإخبارية " أنه انطلاقاً من رؤية المملكة الاستشرافية للمستقبل بإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي في المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، عملنا في جامعة الأميرة نورة على تكثيف الجهود لتقديم دبلوم نوعي لتعليم اللغة الصينية يهدف إلى تأهيل الكوادر المطلوبة في سوق العمل.

وأشارت آل فريان إلى أن هذه الخطوة ستعمل على فتح آفاق جديدة للطالبات وتوسع دائرة التنوع الثقافي أمامهم، وتمكنهم من الاستفادة من خبرات ومعارف الحضارات الأخرى في جميع المجالات، مما يسهم في بلوغ الأهداف المستقبلية في مجال التعليم تحقيقاَ لرؤية المملكة 2030

وأضافت : سنبدأ في تصميم البرنامج وسيكون جاهز في سبتمبر ويكون دراسته سنتين ومنهم التدريب الميداني بما يتناسب مع سوق العمل.