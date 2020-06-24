شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: الرغوة الكثيفة عن حلب الناقة لا يعني خلو الحليب من المالطية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن وجود الرغوة الكثيفة عند حلب الناقة لا يعني خلو الحليب من المالطية كما يعتقد البعض.

وأكمل خالد النمر في سياق آخر: " من المواقف التي لا أنساها، دخلتُ على رجل مريض في السبعين من عمره لديه قصور كلوي وسكري وضعف قلب وكسور في الحوض بعد سقوطه وبعد أن فحصتُه وأخبرتُه بالخطة العلاجية، سألتُه:توصيني بشي؟فيه شي أقدر أساعدك عليه؟ ، فكان ردّه ثلاث كلمات فقط لم يزِد عليها "أوصيك بتقوى الله" .