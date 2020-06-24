لقطة باسمة نادرة للملك سعود أعلى ناطحة سحاب إمباير بنيويوك

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت صورة نادرة الملك سعود (ولي العهد حينها)، في عام 1947 م وهو يزور ناطحة السحاب إمباير ستيت بلدننج في نيويورك. وثقت صورة نادرة الملك سعود (ولي العهد حينها)، في عام 1947 م وهو يزور ناطحة السحاب إمباير ستيت بلدننج في نيويورك. وظهر في الصورة الملك سعود رحمه الله ومعه الشيخ فؤاد حمزة مستشار الملك عبدالعزيز ، والشيخ حمد السليمان الحمدان ، في لقطة جميلة وباسمة فوق شرفة الناطحة.

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