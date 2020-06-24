شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة العالمية" تدعم قرار المملكة بشأن الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دعّمت منظمة الصحة العالمية، قرار المملكة بشأن الحج هذا العام، مؤكدة أنه من شأنه تقليل المخاطر.

وكانت وزارة الحج، قد أعلنت عن إقامة موسم الحج على ألا يزيد العدد عن 10 آلاف شخص من السعوديين والمقيمين داخل المملكة.

وفي سياق آخر، صرّح مدير منظمة الصحة العالمية، بأن جميع الدول الأفريقية طورت الآن معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحاً محتملاً، وحث على "توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق".