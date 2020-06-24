بالفيديو .. طبيب يبتكر روبوت آلي لتعقيم المستشفيات والأماكن المفتوحة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ابتكر طبيب سعودي روبوت آلي، وذلك لتعقيم المستشفيات والمعارض والشركات والأماكن المفتوحة. ابتكر طبيب سعودي روبوت آلي، وذلك لتعقيم المستشفيات والمعارض والشركات والأماكن المفتوحة. الجدير بالذكر أن الروبوت يقوم برش الضباب بذرات من 5 إلى 10 مايكرون، ويضخ مواد معقمة لمسافر نصف قطر 6 متر.

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