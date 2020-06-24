شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة. ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض وأجزاء من مناطق القصيم نجران كذلك على طول الساحل الغربي. كما يُتوقع سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

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