شكرا لمتابعة خبر عن الخارجية الأمريكية: المملكة شريك أساسي في التحالف ضد داعش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

أكد تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية، على أن المملكة شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش.

ولفت إلى تعرض مواقع نفطية في المملكة إلى هجمات في سبتمبر الماضي.

وقال التقرير إن الرياض تواصل العمل مع واشنطن في جهود مكافحة الإرهاب.