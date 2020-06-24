أخبار السعودية اليوم.. 4 ضوابط جديدة لإصدار ترخيص قيادة مؤقت.. و3 عقوبات لعدم تجديد هوية مقيم

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء، 24 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة؛ حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأوضح المرور السعودي 4 ضوابط جديدة لإصدار ترخيص قيادة مؤقت، فيما حددت الجوازات 3 عقوبات لعدم تجديد «هوية مقيم».

إجمالي الوفيات 1387.. وزارة الصحة: تسجيل 3123 إصابة جديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 167267، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 112797.

مديرية الجوازات: مبادرة «عودة» متاحة لجميع المقيمين الراغبين في السفر

أكدت المديرية العامة للجوازات أن مبادرة عودة متاحة لمن يرغب من المقيمين من جميع الجنسيات في السفر إلى بلاده.

المرور السعودي: 4 ضوابط لإصدار ترخيص قيادة مؤقت

المرور السعودي: 4 ضوابط لإصدار ترخيص قيادة مؤقت

أوضحت الإدارة العامة للمرور شروطًا عدة لإصدار ترخيص قيادة مؤقت.

مجلس عزاء يتسبب في عدوى 5 أُسر بفيروس كورونا

تسبب مجلس عزاء في إصابة 5 أسر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك بسبب عدم مراعاة التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس.

من الغرامة إلى الإبعاد.. الجوازات تحدد 3 عقوبات لعدم تجديد «هوية مقيم»

أكدت المديرية العامة للجوازات إن عدم تجديد هوية مقيم يعرّض صاحبها للعقوبات موضحة أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تُضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجري إبعاد المخالف عن البلاد.

Advertisements

مديرية الجوازات تحدد شرطين لتجديد «هوية المقيم»

حددت المديرية العامة للجوازات شرطين لتجديد هوية مقيم، وذكرت الجوازات عبر حسابها بـ«تويتر» أنه يشترط سريان مفعول رخصة العمل ووثيقة التأمين الصحي؛ للتمكن من إتمام تجديد هوية مقيم.

وزارة العدل: 11 خطوة للاستفادة من «التقاضي الإلكتروني» في القضايا التجارية

أوضحت وزارة العدل طريقة الاستفادة من خدمة «التقاضي الإلكتروني للقضايا التجارية»، التي تمكّن أطراف الدعوى من تبادل المذكرات والردود على أسئلة الدائرة القضائية، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة؛ وذلك عبر بوابة «ناجز» التابعة للوزارة.

ردود أفعال إسلامية وعربية واسعة على قرار السعودية بشأن الحج ومراعاة مقاصد الشريعة

قوبل قرار المملكة العربية السعودية، بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة لمختلف الجنسيات داخل المملكة؛ بسبب جائحة كورونا في معظم بلدان العالم، بردود أفعال إسلامية وعربية واسعة النطاق، كما ثمَّنته كبريات المؤسسات الدعوية بالعالم الإسلامي؛ كونه صدر محافظًا على إقامة الشريعة ومعليًا مقاصدها بحفظ الأنفس.

عبر أبشر.. شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًّا

أوضحت منصة أبشر 6 شروط تخص تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًّا للعامل عبر حساب المستفيد في المنصة.

بـ5 خطوات.. طريقة حساب معاشك التقاعدي بـ«الحاسبة التقديرية»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات حساب المعاش التقاعدي بشكل ذاتي وفوري عن طريق حاسبة المعاش التقاعدي الإلكترونية.

أقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. الزكاة والدخل تحدد سِلَعًا معفاة من القيمة المضافة.. وهكذا تضيف مولودًا بحساب المواطن

أخبار السعودية اليوم.. «الداخلية» تكشف شروط إقامة حفلات الزفاف.. و«أبشر» تطالب أصحاب رخص القيادة بمراجعة منصتها

أخبار السعودية اليوم.. 4 خطوات لحصر مخالطي مصابي كورونا.. والمتزوج ليس ملزمًا بإثبات الاستقلالية في حساب المواطن