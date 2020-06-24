بالصور.. أمير الجوف يثمّن تعامل «الهلال الأحمر» مع جائحة كورونا

ثمّن أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبد العزيز، جهود العاملين بفرع هيئة الهلال الأحمر، وسرعة تجاوبهم وتعاملهم مع البلاغات الواردة لغرفة العمليات، ومباشرة الحالات، ونقل ما يتطلب منها لمستشفيات المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة أمير المنطقة لفرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف، وكان في استقباله لدى وصوله مقرّ الفرع، مدير عام فرع الهيئة الدكتور تيمور بن شكر الله جان ومساعدوه.

وتفقّد أمير المنطقة غرفة العمليات؛ مستمعًا لشرح من مدير عام الفرع عن آلية استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها وترحيلها للفرق الإسعافية الموجودة بمراكز محافظات المنطقة، كما تابع الجهود الأخرى التي تمت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأظهرت الإحصاءات أن غرفة عمليات فرع «الهلال الأحمر» بالجوف تلقت 45096 مكالمة واردة، فيما تم تسجيل 6939 بلاغًا، وتمت مباشرة 6162 حالة، تم نقل 4960 منها إلى لمستشفيات، وذلك من خلال 14 مركزًا يعمل بها 16 فرقة، إلى جانب جهود الفرق التطوعية.

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وأثناء لقائه مدير ومنسوبي فرع الهلال الأحمر بالمنطقة، نقل أمير المنطقة تحيات وشكر القيادة لجميع العاملين بفرع الهيئة، وما بذلوه ويبذلونه من جهود خلال هذه الجائحة، إلى جانب تعاونهم مع منظومة الجهات ذات العلاقة.

وأشاد أمير المنطقة بالتطبيقات التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر وساهمت في وصول الحالات غير الطارئة والحالات الإسعافية لجهاتها في طوارئ مستشفيات المنطقة، داعيًا الجميع للاستفادة من التطبيقات الأمنية والصحية والخدمية، وتحديثها.

من جانبه، أعرب مدير عام فرع الهلال الأحمر عن شكره لأمير المنطقة، على هذه الزيارة، وكلمات الثناء التي عبر عنها للعاملين في الفرع.

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