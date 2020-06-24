بالصور.. «الوطني للثروة السمكية» يعدد فوائد الروبيان المشوي لأنسجة الكبد

أكد الرئيس التنفيذي لـ«لبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية» الدكتور علي الشيخي، ارتفاع القيمة الغذائية للأسماك المستزرعة محليًّا، مقارنة بنظيرتها المستوردة، مشددًا على أن تناول الروبيان المشوي يُحسّن مستويات الدهون وأنسجة الكبد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن لـ«لبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثور السمكية» الذي عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وشهد الاجتماع استعراض المرحلة الأولى من (مبادرة صياد)، ونتائج الدراسات العلمية التي قامت بها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لصالح البرنامج، والمتعلقة بتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، إضافة إلى عدد من المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها حاليًّا، والتقرير السنوي للبرنامج.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور علي الشيخي، أن البرنامج يواصل تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي منها تنفيذ المرحلة الأولى من «مبادرة صياد»، التي تتضمن تدريب الشباب على مهنة الصيد، وتمكين ودعم وإرشاد الصيادين السعوديين، ودعم الخطط التطويرية لحماية وتنمية الثروات المائية الحية.

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وأفاد الشيخي بأن المجلس اطلع على نتائج الدراسات العلمية التي أعدتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع البرنامج؛ بهدف تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، مشيرًا إلى أن الدراسة خلصت إلى ارتفاع القيمة الغذائية في الأسماك المستزرعة، مقارنة بنظيرتها المستوردة، وأن أسماك الباغة المصيدة بسواحل المملكة تفوق من حيث نسبة البروتين مثيلاتها في المحيط الأطلسي.

وأوضح الشيخي أن تلك الدراسات أشارت إلى أن عددًا من الأسماك المجمدة أعطت نتائج غذائية مرتفعة ولم تتأثر بالتخزين والتجميد، ونوهت بأن تناول الروبيان المشوي يؤدي إلى تحسن مستويات الدهون وأنسجة الكبد.

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