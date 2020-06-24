بالصور.. الأمير محمد بن ناصر يطّلع على تقرير المباني الآيلة للسقوط بمنطقة جازان

أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أهمية دور لجان المباني الآيلة للسقوط والمتضررة وما تشكله من خطورة على السكان والأحياء.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير، مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري ورئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط بالإمارة أنور دعوري.

وتسلّم أمير المنطقة التقرير الخاص بأعمال الدفاع المدني خلال الفترة الماضية عن متابعة المباني الآيلة للسقوط, وغيرها من الجهود والأعمال التي يباشرها، واستمع لشرح مفصَّل عن التقرير وما تضمنه من إنجازات، وأعمال بُذلت لمتابعة المباني الآيلة للسقوط, والجهود التي بُذلت لتوعية المواطنين بما قد تسببه من أضرار وما تقوم به لجان متابعة المباني الآيلة للسقوط بالمحافظات والمراكز لتطبيق الأنظمة والتعليمات ووسائل السلامة والاشتراطات الواجب توافرها بما يضمن سلامة الجميع من مخاطر سقوط المباني.

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كما أوضح مدير الدفاع المدني بجازان بأنه صدرت موافقة مدير الدفاع المدني باعتماد مركز الدفاع المدني بالسهى واستحداث مركز آخر بالحقو وذلك لخدمة المواطنين وأهالي تلك المواقع.

ونوّه الأمير محمد بن ناصر بجهود رجال الدفاع المدني والجهات المعنيّة خلال متابعتهم للمباني الآيلة للسقوط، وما يقدّمه الدفاع المدني من خدمات وبرامج توعوية للمواطنين والمقيمين في مثل هذه الحالات، موجهًا ببذل المزيد من العمل وتكثيف الجهود لمواجهة أي طارئ.

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