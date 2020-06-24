اتحاد علماء إفريقيا: السعودية اتخذت القرار الأحكم والأسلم لتنظيم حَجّ هذا العام

أكد رئيس لجنة الإفتاء والإرشاد باتحاد علماء إفريقيا، الدكتور محمد أحمد لوح، أن قرار المملكة بإقامة حجّ هذا العام بأعداد محدودة جدًا، يُعد القرار الأحكم والأسلم في ظلّ جائحة فيروس كورونا.

وقال لوح: إن «القرار جاء في وقت كان الناس يتوقعون إلغاء الحج هذا العام؛ بسبب وباء عالمي توقفت بسببه كل الأنشطة التجارية العالمية، وأُغلقت المطارات والموانئ، والمساجد والجوامع، وعُزلت المدن عن بعضها».

وأوضح رئيس اللجنة، أن «القرار أظهر حكمة المملكة؛ حين أتاحت الحج للجاليات المقيمة داخل المملكة من الموظفين والمدرسين والعاملين والطلاب وغيرهم، الذين يمثلون العالم الإسلامي كله، كما راعى الوسطية في فتح باب الحج أمام المسلمين الوافدين للمملكة من العالم الإسلامي من غير مخاطرة.

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وأضاف لوح: «إن الشريعة الإسلامية التي أمرت بأداء الأركان حثّت كذلك على حماية الأنفس، فمتى أمكن الجمع بينهما على أكمل وجه كان ذلك هو المتعيّن، ومتى حالت ضرورة دون الصورة الأكمل وجب الانتقال إلى صورة دنيا، فما دام الجمع ممكنًا وجب المصير إليه؛ وإن كان الأداء في أدنى صوره».

وأوضح، أن الأزمات في حاجة إلى رجال يمتازون بحصافة الفكر، ودقة النظر، وقوة الإرادة في اتخاذ القرار المناسب.

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