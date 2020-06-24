السعودية اليوم / الإيسيسكو والوليد للإنسانية تطلقان بكوت دي فوار مبادرة الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا



الرباط 03 ذو القعدة 1441 هـ موافق 24 يونيو 2020 م واس

تطلق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- ومؤسسة الوليد للإنسانية -التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال- مبادرة الاستجابة لتداعيات جائحة

وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن هذه المبادرة -التي سيتم تدشينها بمشاركة وزير التعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في كوت ديفوار أداما ديوارا وفريق من مؤسسة نجم كرة القدم السابق ديدييه دروغبا- تتضمن توفير إمدادات غذائية ومنتجات طبية للمجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق المتضررة، والمساعدة في تخفيف المعاناة الناتجة عن التداعيات الاقتصادية للجائحة، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لإنتاج مستحضرات النظافة الشخصية ومعدات الحماية، والتوعية بأهمية النظافة، فضلاً عن دعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال الشباب في القطاعات غير الرسمية والمحلية.

وفي معرض تأكيدها على أهمية المبادرة قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية: "لدينا جميعا دور نلعبه في مواجهة الوباء، فعندما نحمي صحتنا فإننا نحمي صحة مجتمعاتنا".

وأضافت: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من مبادرة في كوت ديفوار من شأنها دعم الأشخاص الأكثر احتياجا بموارد قيّمة لزيادة الوعي الصحي وحماية صحة الأجيال الحالية والمقبلة".

وتعليقا على المبادرة أكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك أهمية مساعدة ودعم الدول الأعضاء في الإيسيسكو لمواجهة تداعيات الجائحة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في هذه البلدان سيستفيد من هذا الدعم وغيره، وهو القطاع الذي تُشكل المؤسسات الصغيرة نحو 95٪ منه، وفي حال انهياره تحتاج إعادة بنائه إلى عقود.

// انتهى //

19:52ت م

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الرباط 03 ذو القعدة 1441 هـ موافق 24 يونيو 2020 م واستطلق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- ومؤسسة الوليد للإنسانية -التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال- مبادرة الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا في كوت ديفوار ابتداء من يوم غد الخميس.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن هذه المبادرة -التي سيتم تدشينها بمشاركة وزير التعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في كوت ديفوار أداما ديوارا وفريق من مؤسسة نجم كرة القدم السابق ديدييه دروغبا- تتضمن توفير إمدادات غذائية ومنتجات طبية للمجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق المتضررة، والمساعدة في تخفيف المعاناة الناتجة عن التداعيات الاقتصادية للجائحة، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لإنتاج مستحضرات النظافة الشخصية ومعدات الحماية، والتوعية بأهمية النظافة، فضلاً عن دعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال الشباب في القطاعات غير الرسمية والمحلية.وفي معرض تأكيدها على أهمية المبادرة قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية: "لدينا جميعا دور نلعبه في مواجهة الوباء، فعندما نحمي صحتنا فإننا نحمي صحة مجتمعاتنا".وأضافت: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من مبادرة في كوت ديفوار من شأنها دعم الأشخاص الأكثر احتياجا بموارد قيّمة لزيادة الوعي الصحي وحماية صحة الأجيال الحالية والمقبلة".وتعليقا على المبادرة أكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك أهمية مساعدة ودعم الدول الأعضاء في الإيسيسكو لمواجهة تداعيات الجائحة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في هذه البلدان سيستفيد من هذا الدعم وغيره، وهو القطاع الذي تُشكل المؤسسات الصغيرة نحو 95٪ منه، وفي حال انهياره تحتاج إعادة بنائه إلى عقود.// انتهى //19:52ت م0246

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