السعودية اليوم / بلدي طبرجل يعقد جلسته الـ59



طبرجل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل أمس جلسته العادية الـ59 في قاعة الاجتماعات ببلدية المحافظة برئاسة رئيس المجلس البلدي عبد الكريم الصبيحه وحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة نوه رئيس المجلس البلدي بجهود الحكومة الرشيدة لمنع انتشار فيروس

ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز على ماحظيت به المنطقة من متابعة وتطبيق عدد من المبادرات التي أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة، كما أثنى على جهود أمين المنطقة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات واستعرض الطلبات المقدمة من المواطنين وتم إحالتها للبلدية لإكمال اللازم, حيث أقر المجلس تكوين فريق "أصدقاء للمجلس البلدي" التطوعي لتفعيل الشراكة المجتمعية ورصد ومعرفة بعض اقتراحات وطلبات المواطنين داخل الأحياء وخارجها ضمن المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، كذلك تطوير وتنظيم السوق الواقع بمخطط الربيع وإيجاد الحلول لتسهيل حركة السير، كما أقر تحديد مواقع لتسهيل تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص عبور لهم خلال الجزر الوسطية وعند خطوط عبور المشاه.

// انتهى //

19:51ت م

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طبرجل 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل أمس جلسته العادية الـ59 في قاعة الاجتماعات ببلدية المحافظة برئاسة رئيس المجلس البلدي عبد الكريم الصبيحه وحضور أعضاء المجلس.وفي بداية الجلسة نوه رئيس المجلس البلدي بجهود الحكومة الرشيدة لمنع انتشار فيروس كورونا , مقدما الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوفونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز على ماحظيت به المنطقة من متابعة وتطبيق عدد من المبادرات التي أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة، كما أثنى على جهود أمين المنطقة.وناقش المجلس عدداً من الموضوعات واستعرض الطلبات المقدمة من المواطنين وتم إحالتها للبلدية لإكمال اللازم, حيث أقر المجلس تكوين فريق "أصدقاء للمجلس البلدي" التطوعي لتفعيل الشراكة المجتمعية ورصد ومعرفة بعض اقتراحات وطلبات المواطنين داخل الأحياء وخارجها ضمن المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، كذلك تطوير وتنظيم السوق الواقع بمخطط الربيع وإيجاد الحلول لتسهيل حركة السير، كما أقر تحديد مواقع لتسهيل تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص عبور لهم خلال الجزر الوسطية وعند خطوط عبور المشاه.// انتهى //19:51ت م0245

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