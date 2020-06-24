السعودية اليوم / مسؤول الشؤون الإسلامية والطلبة المسلمين في جامعة جرينسبورو بنورث كارولينا الأمريكية يشيد بقرار تنظيم الحج



واشنطن 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

رحب مسؤول الشؤون الإسلامية والطلبة المسلمين في جامعة جرينسبورو بولاية نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية أمام المركز الإسلامي بولاية نورث كارولينا الدكتور عبدالمهيمن ضباء بقرار المملكة العربية

وأكد أن القرار يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على مدى التاريخ لرعاية الحجاج وتأمين سلامتهم وخدمة الحرمين الشريفين، وينضوي تحت حفظ النفس الذي هو من مقاصد الشريعة الإسلامية، والتوكل والأخذ بالأسباب.

وسأل المولى جل وعلا أن يمد المملكة وقيادتها الرشيدة بعونه في خدمة حجاج وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يرفع الوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

// انتهى //

19:37ت م

0244



واشنطن 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسرحب مسؤول الشؤون الإسلامية والطلبة المسلمين في جامعة جرينسبورو بولاية نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية أمام المركز الإسلامي بولاية نورث كارولينا الدكتور عبدالمهيمن ضباء بقرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، مؤكداً أن هذا القرار يجسد حرص حكومة المملكة على صحة وسلامة حجاج بيت الله وحمايتهم من مخاطر جائحة ‎ فيروس كورونا المستجد وأكد أن القرار يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على مدى التاريخ لرعاية الحجاج وتأمين سلامتهم وخدمة الحرمين الشريفين، وينضوي تحت حفظ النفس الذي هو من مقاصد الشريعة الإسلامية، والتوكل والأخذ بالأسباب.وسأل المولى جل وعلا أن يمد المملكة وقيادتها الرشيدة بعونه في خدمة حجاج وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يرفع الوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.// انتهى //19:37ت م0244

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