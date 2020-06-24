السعودية اليوم / رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في لبنان ينوه بقرار المملكة بتقنين حج هذا العام



بيروت 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

نوه رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في لبنان القاضي الشيخ خلدون عريمط بالقرار الحكيم الذي اتخذته المملكة العربية

وأشار في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية إلى أن القرار الحكيم والرشيد الذي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بشأن تنظيم وتحديد أعداد الراغبين بتأدية فريضة الحج والعمرة لهذا العام خوفا من تفشي الوباء الذي عمّ بلدان العالم وشعوبها يؤكد على صحة وصوابية وحرص المملكة العربية السعودية وقيادتها على الضرورات الخمس التي أرادها الإسلام للحفاظ على الإنسان وكرامته وفي مقدمتها الدين والنفس.

وشدد على أن الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكه العربية السعودية هو نهج سعودي إنساني إسلامي منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكرمه الله تعالى وولي عهده الأمين وإلى ما شاء الله تعالى.

وختم بقوله: حفظ الله تعالى المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها لتبقى رمزا للعرب والمسلمين والناس أجمعين بإذن الله تعالى.

// انتهى //

19:35ت م

0243



بيروت 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسنوه رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في لبنان القاضي الشيخ خلدون عريمط بالقرار الحكيم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المسلمين المقيمين داخل المملكة.وأشار في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية إلى أن القرار الحكيم والرشيد الذي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بشأن تنظيم وتحديد أعداد الراغبين بتأدية فريضة الحج والعمرة لهذا العام خوفا من تفشي الوباء الذي عمّ بلدان العالم وشعوبها يؤكد على صحة وصوابية وحرص المملكة العربية السعودية وقيادتها على الضرورات الخمس التي أرادها الإسلام للحفاظ على الإنسان وكرامته وفي مقدمتها الدين والنفس.وشدد على أن الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكه العربية السعودية هو نهج سعودي إنساني إسلامي منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكرمه الله تعالى وولي عهده الأمين وإلى ما شاء الله تعالى.وختم بقوله: حفظ الله تعالى المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها لتبقى رمزا للعرب والمسلمين والناس أجمعين بإذن الله تعالى.// انتهى //19:35ت م0243

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