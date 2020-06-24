السعودية اليوم / جمعية علماء الإسلام في باكستان تؤيد قرار المملكة بشأن تنظيم الحج



إسلام آباد 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أكدت جمعية علماء الإسلام في باكستان تأييدها للإجراءات المتخذة من حكومة المملكة العربية

وقال رئيس الجمعية الشيخ فضل الرحمن مفتي محمود في بيان اليوم: إن هذا الإجراء الصائب يتفق مع مقاصد أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على الأنفس البشرية وسلامة حجاج بيت الله الحرام من هذا الوباء، معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما توليه المملكة من اهتمام لحجاج بيت الله الحرام وحرصها على صحتهم.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين أجمعين وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام من كل مكروه ووباء.

// انتهى //

19:32ت م

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إسلام آباد 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأكدت جمعية علماء الإسلام في باكستان تأييدها للإجراءات المتخذة من حكومة المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة لمختلف الجنسيات داخل المملكة بسبب جائحة كورونا وقال رئيس الجمعية الشيخ فضل الرحمن مفتي محمود في بيان اليوم: إن هذا الإجراء الصائب يتفق مع مقاصد أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على الأنفس البشرية وسلامة حجاج بيت الله الحرام من هذا الوباء، معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما توليه المملكة من اهتمام لحجاج بيت الله الحرام وحرصها على صحتهم.ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين أجمعين وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام من كل مكروه ووباء.// انتهى //19:32ت م0242

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