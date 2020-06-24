السعودية اليوم / الصحة الجزائرية : 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس

وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 869 وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 118 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 8792 حالة.

// انتهى //

19:29ت م

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الجزائر 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا تسجيل 171 إصابة جديدة ليرتفع العدد 12248 حالة.وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 869 وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 118 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 8792 حالة.// انتهى //19:29ت م0238

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