السعودية اليوم / العراق تسجل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

سجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2200 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 79 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1330 حالة وفاة, كما تم تسجيل 1061 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 16814 حالة شفاء.

// انتهى //

19:12ت م

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بغداد 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 36702 إصابة توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار ونينوى وواسط وديالى وميسان والأنبار وكركوك وصلاح الدين ودهوك والمثنى.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 79 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1330 حالة وفاة, كما تم تسجيل 1061 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 16814 حالة شفاء.// انتهى //19:12ت م0234

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