

عمّان 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لـ 19 سائق شاحنة قادمين عبر الحدود، منهم 13 أردنيا و6 أجانب، و4 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة في العاصمة عمان يجري الاستقصاء عنها حاليًا، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 10 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 763 حالة.

// انتهى //

19:11ت م

0233



عمّان 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1071 إصابة.وقالت في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لـ 19 سائق شاحنة قادمين عبر الحدود، منهم 13 أردنيا و6 أجانب، و4 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة في العاصمة عمان يجري الاستقصاء عنها حاليًا، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 10 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 763 حالة.// انتهى //19:11ت م0233

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.